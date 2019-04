I giochi PS5 e Xbox Scarlett avranno una IA next-gen, secondo Square Enix

Youichiro Miyake è il programmatore di Square Enix a capo del team incaricato di creare l'IA dei giochi del colosso videoludico giapponese. Nel corso di un'intervista concessa a VG247.com, Miyake ha spiegato che le console next-gen contribuiranno a far compiere all'IA dei videogiochi un vero e proprio balzo evolutivo.

"La prossima generazione di IA videoludiche sarà in grado di gestire intere aree dei giochi", ha affermato il programmatore giapponese prima di entrare nel merito della questione e aggiungere che "oggi l'IA è gestita singolarmente per ciascun personaggio e ne determina le azioni, ma in futuro l'IA sarà in grado di gestire intere regioni per far compiere azioni complesse ai personaggi".

La gestione globale degli elementi di gioco che necessitano di un'intelligenza artificiale, come possono esserlo dei nemici, dei boss o la folla di un titolo a mondo aperto, richiede delle ingenti risorse computazionali ma potrebbe essere resa più efficiente grazie all'introduzione di una IA Neurale, come suggerisce lo stesso Miyake spiegando che "gran parte dell'evoluzione dell'IA sarà determinata dall'implementazione di sistemi in grado di gestire globalmente i compiti assegnatigli, capendo dove agire tramite un sistema basato sull'apprendimento automatico. Sarà questo, probabilmente, il futuro dell'IA videoludica".

La data di lancio di PS5 e Xbox Scarlett non è stata ancora annunciata: le ultime informazioni raccolte dagli analisti di DigiTimes sulle tempistiche di produzione dei processori e delle schede video next-gen di AMD, però, ci spingono a indicare la fine del 2020 e la prima metà del 2021 come la finestra di commercializzazione più probabile per la nuova console di Sony e, presumibilmente, anche per il prossimo sistema di Microsoft.