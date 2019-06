PS5, Xbox Scarlett e giochi Next-Gen grandi protagonisti all'E3 2020

L'E3 di Los Angeles tornerà dal 9 all'11 giugno 2020 per quella che si preannuncia essere una edizione interamente (o quasi) votata alla Next-Gen, con ampio spazio dedicato a Xbox Scarlett e PlayStation 5.

Per quanto riguarda Xbox Scarlett, Matt Botty di Xbox Game Studios fa sapere che "la compagnia è soddisfatta di quanto mostrato quest'anno, a meno di dodici mesi dalle acquisizioni abbiamo già mostrato prodotti come Bleeding Edge", tuttavia c'è ancora tanto da fare, come sottolineato dal responsabile degli studi Microsoft. "Abbiamo ancora tanti titoli da mostrare, stiamo lavorando su tanti giochi che non abbiamo annunciato all'E3 2019, li presenteremo quando sarà il momento ma ipotizziamo che molti possano trovare spazio nella lineup E3 2020."

E per quanto riguarda Sony? Tutto tace al momento ma se la compagnia giapponese ha saltato l'E3 2019, lo stesso scenario non dovrebbe ripetersi nel 2020, anno che vedrà probabilmente la presentazione di PS5 al grande pubblico, con ovvia necessità anche per i publisher di terze parti di mostrare ed esporre i propri progetti Next-Gen in una grande vetrina come l'E3 di Los Angeles.