PS5 e Xbox Scarlett: al lancio ci saranno due tipi di videogiochi next-gen, rivela Virtuos

Dopo aver discusso delle sfide tecnologiche affrontate per realizzare la versione Switch di The Outer Worlds, il vice presidente di Virtuos, Elijah Freeman, si è detto convinto del fatto che all'uscita di PS5 e Xbox Scarlett assisteremo al lancio di due diverse tipologie di videogiochi next-gen.

Dalle pagine di GamesIndustry.biz, l'alto dirigente della software house di Singapore illustra ciò che, secondo lui, avverrà in occasione dell'uscita delle prossime console casalinghe di Microsoft e Sony (e forse anche Nintendo con la potente Switch Pro?): "La transizione alle console di nuova generazione produrrà due tipologie diverse di progetti legati ai videogiochi. La prima categoria comprenderà quei titoli che sono stati pensati sui sistemi attuali e sui quali siamo stati chiamati a collaborare con altre software house per aiutarli a dare forma alla loro versione next-gen. La seconda categoria includerà invece quei progetti che sono nati espressamente per la next-gen, e anche in questo caso siamo impegnati con i nostri partner per supportarli nel processo di sviluppo".

A detta di Elijah Freeman, quindi, la sua azienda specializzata in porting starebbe già lavorando sia su titoli compiutamente next-gen che su videogiochi cross-gen, e assieme a lei anche tante altre aziende del settore: a tal proposito, il vice presidente di Virtuos approfondisce la questione legata alla grafica di PS5 e Xbox Scarlett e spiega che "l'aumento di potenza garantito dalle nuove console, insieme allo stato attuale dei giochi cloud, permette agli sviluppatori di apportare enormi migliorie ai propri titoli e franchise di punta. Con le capacità di streaming e tutta quella potenza di calcolo, gli sviluppatori stanno già sviluppando titoli che spingono al massimo il framerate e far diventare uno standard la risoluzione 4K con preset grafici elevati".