PS5 e Xbox Scarlett: Michael Pachter ribadisce, usciranno nel 2020

Dopo averci offerto il suo "inestimabile" giudizio sulle indiscrezioni legate allo sviluppo di due versioni di Xbox Scarlett, Michael Pachter interviene nuovamente sulle pagine di GamingBolt per illustrare il suo punto di vista sulla next-gen e sulle tempistiche di lancio di PS5 e della prossima console Microsoft.

"Non penso affatto che Sony e Microsoft aspetteranno fino al 2021 per commercializzare le loro prossime console", esordisce in maniera perentoria l'analista di Wedbush Securities per spiegare che, dal suo punto di vista, "sarà più interessante capire cosa succederà alle console current gen (nella fase di transizione tra l'attuale e la successiva generazione di piattaforme, ndr). Storicamente parlando, Microsoft ha sempre ridotto la produzione della sua console old-gen poco dopo aver lanciato un nuovo sistema e Sony ha fatto l'opposto, proseguendone la produzione per ben tre anni".

Stando a Pachter, quindi, Sony e Microsoft hanno una "visione diversa del mondo" e la cosa si rifletterà sulle strategie che cercheranno di perseguire i due giganti dell'industria videoludica nel medio-lungo periodo in previsione dell'uscita delle rispettive console next-gen: "Sony venderà per qualche anno la PS4 a 149 dollari o giù di lì per continuare a guadagnare sui mercati emergenti come l'Asia, il Sud America o l'Africa. Microsoft non sta facendo abbastanza bene con Xbox One e non rimanderà il lancio della nuova console, se Sony dovesse fare l'errore di aspettare fino al 2021 allora Microsoft otterrà un vantaggio, come successo con Xbox 360".