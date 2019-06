PS5 e Xbox Scarlett: nuove informazioni su Starfield e The Elder Scrolls 6 da Bethesda

Dopo aver spiegato che Sony e Microsoft partiranno con le idee giuste per la next-gen, Todd Howard è tornato a parlare di The Elder Scrolls 6 e Starfield discutendo delle ambizioni nutrite da Bethesda per l'avvento di PS5 e Xbox Scarlett.

Nel corso dell'ultima puntata di IGN Unfiltered, il produttore esecutivo di Bethesda ha spiegato che le intenzioni della compagnia sono quelle di offrirci delle esperienze di gioco in grado di durare per almeno un decennio, anche se lo stesso Howard spiega che "da una parte, penso che sia un bene lasciar andare le cose. Penso che aiuti la gente a guardare le cose con occhi veramente freschi. Quando alla fine vedrai ciò che abbiamo in mente, comprenderai il grande divario che ci sarà in termini di tecnologia rispetto a quanto proposto attualmente e scoprirai cosa vogliamo che faccia questa tecnologia ai fini del gameplay".

Secondo la personalità di Bethesda, inoltre, questo step evolutivo si rifletterà sul "tono" di Starfield e TES 6: "Starfield avrà un suo spazio nel genere della fantascienza allo stesso modo di come Fallout ha saputo ritagliarselo nel genere delle avventure post-apocalittiche. Anche The Elder Scrolls ha saputo trovare una sua dimensione, ma in origine non era così, era un gioco dall'impronta fantasy molto generica".

Quanto alla data di lancio di Starfield e The Elder Scrolls 6, Howard ribadisce che "tutti dovrebbero essere molto pazienti". Nel corso dell'E3 2019, infatti, i vertici di Bethesda non prevedono di fare alcun annuncio riguardante questi due ambiziosi progetti.