PS5, Xbox Scarlett e nuovi SSD: sviluppatore entusiasta per l'impatto su giochi open world

Con la condivisione ufficiale dei primi dettagli tecnici su Playstation 5 ed Xbox Scarlett, diversi professionisti del settore videoludico hanno condiviso le proprie impressioni sulle future console.

Tra gli elementi che sembrano delinearsi come centrali nelle architetture dei nuovi hardware spicca l'SSD, strumento che potrebbe veder ridursi la durata o la stessa presenza di schermate di caricamento all'interno dei videogiochi. Sony, ad esempio, ha sottolineato nel corso del mese di maggio come un SSD estremamente veloce sia la chiave della next gen di PS5. Non sorprende dunque, che diversi sviluppatori stiano commentando le potenzialità offerte da tale tecnologia.

Tra questi troviamo Will Traxler, sviluppatore di Traxmaxer Software attualmente impegnato nella realizzazione di Exception. Interrogato sull'argomento dalla redazione di GamingBolt, il professionista videoludico ha espresso un forte entusiasmo nei confronti dei nuovi SSD ed in particolare sul loro possibile impatto sui giochi a mondo aperto. Queste le parole di Traxler: "Penso che vedremo gli SSD avere l'impatto maggiore su titoli open world che trasmettono costantemente texture e modelli in una scena [...] Sono certo che gli sviluppatori escogiteranno alcuni grandiosi nuovi utilizzi per gli SSD una volta che questi diventeranno lo standard su console. Non vedo l'ora di vedere dove ci porterà tutto questo".



Un esempio concreto delle potenzialità della nuova tecnologia è stato offerto da Sony grazie ad una video dimostrazione dedicata a Marvel's Spider-Man. Voi cosa vi aspettate, cosa vorreste veder cambiare con la prossima generazione di console?