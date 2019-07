PS5 e Xbox Scarlett: ottimizzazione più semplice e più tempo per creare i giochi

Da quando le specifiche tecniche di PS5 e Xbox Scarlett dono diventate di dominio pubblico, sono molti gli addetti ai lavori ad essersi espressi con toni entusiastici. Tra le caratteristiche più apprezzate figura l'SSD, che velocizzerà i caricamenti nei giochi, specialmente negli open-world.

I team più piccoli, invece, hanno lodato l'architettura che renderà il processo di ottimizzazione molto più semplice. In tempi recenti si è unito al medesimo coro anche Hemanshu Chhabra di Tripe-I Games, team al lavoro su Hindsight 20/20, un action-adventure in uscita su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il prossimo anno. In un'intervista concessa a GamingBolt, lo sviluppatore ha affermato che l'elevata bandwidth offerta da PS5 e Xbox Scarlett renderà il processo di ottimizzazione più rapido, permettendo di investire il tempo aggiuntivo nella creazione vera e propria.

"Dal momento che stiamo realizzando un titolo completamente 3D con dei mondi molto grandi e diversi personaggi in gioco, molto del nostro tempo lo stiamo impiegando per l'ottimizzazione della grafica e della CPU. [...] A noi, CPU e GPU migliori ci concederebbero il lusso di trascorrere più tempo a creare il gioco. La mia è una formazione ingegneristica e nonostante mi piaccia il lavoro di ottimizzazione, in qualità di game designer preferirei trascorrere più tempo realizzando il gioco e incorporando idee che potrebbero renderlo migliore. Mi aspetto questo per i nostri futuri giochi, dal momento che avremo una bandwidht maggiore".



Cosa ne pensate delle sue parole? Dal canto nostro, non vediamo l'ora di scoprire nuovi dettagli sulle console next-gen. Sony parteciperà sia alla Gamescom 2019 di Colonia che al Tokyo Game Show 2019: sono in arrivo novità per PS5?