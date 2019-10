PS5 e Xbox Scarlett:parla CD Projekt! Il team vuole realizzare più giochi in contemporanea

Nel corso del PAX Australia, John Mamais, responsabile degli uffici di Cracovia di Cd Projekt Red, ha rilasciato un'interessante intervista alla redazione di GameSpot.

Al suo interno ha discusso di diverse tematiche interessanti, tra cui l'implementazione delle microtransazioni e gli obiettivi della software house per il futuro. Tra questi ultimi, rientra la volontà di "realizzare molteplici titoli AAA nello stesso tempo"."Non siamo stati nelle condizioni di farlo, - prosegue Mamais - ma ora stiamo crescendo in una certa misura e potremmo esserne in grado in futuro; o almeno lo speriamo". In passato, CD Projekt aveva evidenziato la volontà di puntare sullo sviluppo delle IP di Cyberpunk e The Witcher, ma il responsabile della sezione di Cracovia non si sbilancia in merito all'identità delle future produzioni.

Discutendo del futuro videoludico, Mamais ha commentato il futuro arrivo sul mercato di PlayStation 5 e Xbox Scarlett. "Sarà incredibile. - ha esordito - È sempre fantastico avere nuove console in arrivo e non vedo l'ora di lavorare con quelle. Vedremo cosa potremo farci. È divertente vedere i giochi evlolversi; sembrano sempre più realistici [...]. Più potente è la tecnologia, o le console, è più è meglio per me come sviluppatore". Su quale progetto sperate che CD Projekt Red possa concentrarsi in seguito all'esordio della next-gen?