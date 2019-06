PS5 e Xbox Scarlett: Platinum Games parzialmente delusa da quanto mostrato

C'è ormai ufficialmente aria di next-gen all'interno del panorama videoludico. Dopo il reveal a sorpresa delle specifiche tecniche di PS5, anche Microsoft ha infatti fornito le prime informazioni in merito alla sua prossima console.

In occasione della conferenza E3 2019, la Casa di Redmond ha infatti ufficializzato dettagli e finestra di lancio di Project Scarlett, nome in codice dietro il quale si cela la propria nuova ammiraglia. Con il diffondersi delle prime informazioni sulla next gen, non sorprende che taluni sviluppatori e software house abbiano deciso di offrire il proprio punto di visto su quanto sino ad ora mostrato.

Tra questi ultimi troviamo Atsushi Inaba, responsabile dell'apprezzato team di Platinum Games. In occasione di un'intervista concessa a VGC, quest'ultimo si è dimostrato parzialmente deluso dalle caratteristiche presentate dai due grandi colossi dell'industria. Da una parte, infatti, ha riconosciuto l'evoluzione tecnologica che le due console porteranno con sè: "[...] sono certo che le cose saranno più veloci, la grafica sarà migliore e forse sarà più semplice con minori tempi di attesa...questo è un bene per il consumatore", ha affermato. D'altra parte, Inaba ha al contempo riscontrato una carenza di innovazione: "[...] rispetto alle precedenti generazioni è, piuttosto francamente, un more of the same. Se me lo domandate, non è nulla di dirompente o super innovativo". In particolare, ha aggiunto Inaba, l'hardware da gaming era un tempo costituito da "custom chip che non potevano essere realizzati su PC", mentre ora si fa utilizzano "cose che già esistono".



Un'opinione ed un punto di vista sicuramente intriganti: voi cosa ne pensate, qual è la novità più grande che vi aspettate o che vorreste vedere con la next-gen?