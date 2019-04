PS5 e Xbox Scarlett molto più potenti di Google Stadia, secondo 3D Realms

Interpellato dalla redazione di GamingBolt in merito alle sfide tecnologiche offerte dalla next-gen, il vicepresidente di 3D Realms Frederik Schreiber si è detto certo del fatto che PS5 e Xbox Scarlett saranno molto più potenti di Google Stadia.

In riferimento alle specifiche tecniche di Stadia e alla volontà del colosso di Mountain View di lanciare il proprio servizio in game streaming garantendo ai propri utenti l'accesso a una "console in cloud" con potenza teorica di 10.7 Teraflops, Schreiber ha affermato che "con ogni generazione di piattaforme, l'ambiente di sviluppo si è avvicinato agli standard dei PC a tutto vantaggio degli sviluppatori. Per questo, ci aspettiamo che la prossima generazione di console sia ancor più facile da sviluppare e offra un incremento generale di prestazioni".

Pur senza quantificare tale incremento prestazionale, il vicepresidente di 3D Realms ha comunque voluto sottolineare il fatto che PS5 e Xbox Scarlett saranno "certamente più potenti di Google Stadia. L'attuale generazione è già veloce, ma la tecnologia di GPU, CPU e memorie RAM ha fatto molta strada da quando sono state lanciate le console di questa gen e faranno altra strada quanto usciranno le prossime, permettendoci così di aprire nuove opportunità di sviluppo".

Le dichiarazioni di Schreiber fanno seguito alle parole pronunciate dal fondatore di 3D Realms Scott Miller sulla necessità, per le future console di Sony e Microsoft, di offrire una vera fisica next gen, reputando quest'ultima come la vera frontiera da esplorare per evolvere l'esperienza di gioco dei titoli moderni.