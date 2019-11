PS5 e Xbox Scarlett: il Ray Tracing diverrà il nuovo standard, secondo Tencent

Dalle pagine di GamesIndustry.biz, il produttore e sviluppatore di Tencent Clark Jiayang Yang ha offerto il suo punto di vista sul futuro dei videogiochi e guardato al Ray Tracing come al prossimo standard di riferimento dei titoli che gireranno su PC e console next-gen come PS5 e Xbox Scarlett.

Nel raccontare la sua esperienza nello sviluppo dello sparatutto SYNCED Off-Planet in collaborazione con NVIDIA, Yang ha affrontato la questione del supporto al Ray Tracing dichiarando come "volevamo assicurarci che fosse nel nostro gioco perchè se guardi a ciò che avverrà tra due o tre anni, ogni gioco avrà questa caratteristica. Sarà quello il nuovo standard, perchè il Ray Tracing non è solo una questione di riflessi o di ombre ma può avere un sacco di funzioni, come quella della gestione dell'illuminazione globale".

Il tema del Ray Tracing, d'altronde, è stato affrontato da tantissimi altri sviluppatori, produttori e addetti al settore, ritenendolo un fattore determinante per il successo dei futuri videogiochi destinati ad approdare su PlayStation 5, Xbox Scarlett e PC. Anche quello dei diversi utilizzi del DXR è un tema sempre più sentito dall'industria e dall'intera community, basti pensare agli sforzi profusi da Remedy per integrare il Ray Tracing in Control o agli investimenti effettuati in questo campo da colossi come NVIDIA e AMD.

Per un ulteriore approfondimento su questa moderna tecnica di illuminazione in tempo reale vi consigliamo di leggere il nostro speciale sul Ray Tracing.