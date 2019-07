PS5 e Xbox Scarlett renderanno più semplice ottimizzare i giochi secondo uno sviluppatore

Dopo aver espresso il proprio parere riguardo i vantaggi del disco SSD che equipaggerà PS5 e Xbox Scarlett al posto del tradizione hard disk, lo sviluppatore Will Traxler (al lavoro su Exception) ha parlato anche del processo di ottimizzazione, che dovrebbe essere reso più semplice con l'arrivo delle nuove console.

"Sono entusiasta di vedere come si comporteranno i nuovi hardware. L'ottimizzazione di un gioco per console è un processo impegnativo per un piccolo studio, in particolar modo su hardware vecchi di cinque o sei anni. Chiaramente questo non è un grande problema per un grande team ma per le realtà più piccole è difficile dedicare tempo e risorse a questo aspetto. Mi aspetto che con PS5 e Xbox Scarlett l'ottimizzazione possa diventare un processo più semplice, rapido ed economico."

Lo sviluppatore parla poi anche della retrocompatibilità: "Exception è il mio primo gioco ma spero vivamente di poterci giocare anche in futuro, indipendentemente dall'hardware. Sicuramente è un grande vantaggio per i giocatori e per gli sviluppatori, i titoli di precedente generazione sono ancora in vendita sugli store digitali, non vedo perchè dovrebbe essere un male."



