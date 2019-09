PS5 e Xbox Scarlett spingeranno sul digitale? GameStop non teme per il suo futuro

La catena americana GameStop non sta passando un buon periodo dal punto di vista economico e secondo alcune voci il gruppo si appresta a chiudere oltre 200 negozi negli Stati Uniti. Tuttavia il CEO del gruppo guarda con buona fiducia al prossimo futuro.

Durante l'ultimo incontro con gli azionisti, George Sherman fa sapere di "aspettarsi che PS5 e Xbox Scarlett possano godere di un mix di giochi fisici e digitali, esattamente come avviene adesso. Anche nella prossima generazione usciranno giochi in formato retail ed esclusivamente digitali e i nostri piani prevedono di avere il controllo di una parte di entrambi questi segmenti."

Il CEO di GameStop Corporation continua: "Ovviamente la maggior parte del nostro business è legata ai giochi retail, questi rappresentano ancora oggi un mercato significativo. Storicamente siamo sempre stati più presenti nel fisico che nel digitale ma d'altra parte si tratta di una scelta dovuta a richieste specifiche dei clienti."

Positivo anche il responsabile finanziario Jim Bell che vede nella retrocompatibilità una possibilità concreta per continuare a generare guadagni con i giochi di attuale generazione: "PS5 e Xbox Scarlett avranno un lettore ottico e i giochi di PlayStation 4 e Xbox One funzioneranno regolarmente, questo vuol dire che potremmo vendere gli attuali giochi con profitto ancora per molti anni."