PS5 e Xbox Scarlett: lo streaming non può rimpiazzare le console, secondo un ex Ubisoft

Con il 2019 ormai alle porte, si avverte sempre più nell'aria l'imminente annuncio delle console di nuova generazione. Non è un mistero che Sony e Microsoft stiano lavorando dietro le quinte per organizzare i reveal ufficiali delle proprie macchine da gioco, ma nel frattempo rumor, speculazioni e teorie di ogni tipo continuano a circolare da mesi.

Una voce indiscreta, ad esempio, vuole Microsoft impegnata nella realizzazione di una piattaforma interamente dedicata al gioco in streaming, che andrebbe ad affiancare Xbox Scarlett, la console next-gen vera e propria. Lo stesso potrebbe fare Sony, stando a quanto suggerito da un recente annuncio di lavoro della compagnia giapponese.

Ma sarà capace lo streaming, prima o poi, di rimpiazzare del tutto le classiche console da gioco? A questa domanda ha risposto Marc-André Jutas, veterano dell'industria che in passato ha militato tra le fila di Ubisoft e Activision, nel corso di un'intervista concessa a Gamingbolt.

"So che in alcuni Paesi del mondo quel tipo di streaming sta diventando sempre più popolare. So che in Brasile c'è una compagnia di streaming molto famosa, perché la gente non può permettersi una console, e preferisce spendere 10 dollari al mese per giocare ad una varietà di titoli. Penso che lo streaming avrà successo ma non credo che rimpiazzarà l'hardware vero e proprio. Pensate a giocare Call of Duty in streaming. Non funziona. Se tenete conto dell'infrastruttura di Internet, quando clicchi un tasto non avrai più il feedback immediato a schermo, ma un input lag di 100ms e un altro delay di 100ms dovuto all'output, dal momento che i dati vengono trasmessi da e per il tuo client. E se la macchina host che processa i dati ha un suo ulteriore ritardo, allora si avranno altri 100ms circa di ritardo. Puoi immaginare di giocare Call of Duty con una simile latenza?

Penso che funzioni bene con i giochi single player. Ma nel momento in cui porti qualcosa online, come un shooter in cui hai bisogno di reagire in una frazione di secondo, non funziona. Avrà successo quindi? Non ne sono sicuro".

Jutas ha poi proseguito, spiegando come questi problemi di latenza non potranno essere mai completamente risolti da Microsoft e Sony, nemmeno con gli importanti investimenti che si possono permettere. Secondo lo sviluppatore (al lavoro sul souls-like Sci-Fi Hellpoint), ci sono troppi fattori in gioco, che vanno oltre la portata delle due platform holder, e che saranno sempre legate alle infrastrutture di connessione a Internet a cui si legano personalmente gli utenti. La prossima generazione di console, ha quindi concluso, non sarà definita dallo streaming, ma la tecnologia continuerà a far comodo a quei giocatori che attualmente non possono permettersi di spendere centinaia di dollari per acquistare una console tradizionale.