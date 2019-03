PS5 e Xbox Scarlett supereranno i 10,7 Teraflops di Google Stadia?

Interpellato dalla community del forum videoludico di ResetEra sulle ipotetiche prestazioni grafiche e tecnologiche offerte da PS5 e Xbox Scarlett, l'editore di Kotaku Jason Schreirer si è detto certo del fatto che le console next-gen di Sony e Microsoft supereranno le specifiche di Google Stadia.

Di tutti i rumor circolati in rete in questi mesi riguardo la next-gen, infatti, il giornalista di Kotaku afferma che "l'unica cosa certa è che Sony e Microsoft puntano più in alto rispetto ai 10,7 Teraflops annunciati da Google per il progetto di Stadia".

In base alle informazioni raccolte da Schreirer, però, le reali specifiche delle future piattaforme di Sony e Microsoft non sono ancora ben definite, tanto che "nonostante tutte le voci di corridoio riferiscano che i devkit siano già stati distribuiti, il numero di persone realmente informate sulla next-gen è ancora molto limitato. Anche all'interno di case di sviluppo come, ad esempio, DICE, c'è solo un piccolo gruppo di ingegneri che ha già una vaga idea di quali saranno le specifiche, tutti gli altri sviluppatori lo sapranno quando avranno davvero bisogno di saperlo".

"Spero sia chiaro a tutti che PS5 non uscirà questo autunno", ha poi chiosato Schreirer sulla scorta delle indicazioni fornitegli da una non meglio specificata "gola profonda" del colosso nipponico. L'interesse dei videogiocatori su Google Stadia PS5 e Xbox Scarlett è stato al centro di un recente sondaggio UK, con risultati piuttosto sorprendenti che testimoniano come il servizio di game streaming di Google sia già al centro dei pensieri di molti appassionati, nonostante sia stato annunciato da poco più di una settimana.