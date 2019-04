PS5 e Xbox Scarlett usciranno nel 2021 secondo l'analista Lewis Ward

Nei giorni scorsi Jason Schreier ha dichiarato che PlayStation 5 e Xbox Scarlett usciranno nel 2020 ma l'analista Lewis Ward di IDC non sembra essere dello stesso avviso ed anzi, prevede un lancio posticipato per le due console next-gen di Sony e Microsoft...

"A mio avviso, nel 2020 Sony e Microsoft punteranno tutto su PlayStation Now e Project xCloud" esordisce così l'analista, che poi continua: "non credo che vedremo nuove console fino al 2021, il 2020 sarà l'anno del Cloud utilizzato come test per capire come muoversi con le prossime piattaforme. E' probabile che le vendite delle prossime console Sony e Microsoft possano non essere così esaltanti come inizialmente previsto, del resto i servizi Cloud sono accessibili su un gran numero di dispositivi tra cui TV, PC e smartphone..."

Secondo Ward, dunque, le due hardware house spingeranno sui servizi Cloud il prossimo anno per capire e testare l'opinione del pubblico e solo dopo aver esaminato i feedback lanceranno sul mercato le loro prossime piattaforme. Analisi interessante che sembra però andare contro il parere di altri analisti e insider del settore che prevedono una presentazione di PS5 e Xbox Scarlett già nel 2019, con Microsoft che dovrebbe fare la prima mossa svelando la nuova Xbox all'E3 di giugno...