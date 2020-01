PS5 e Xbox Series X non saranno colpite dai dazi americani: sorridono i consumatori

Ci sono buone notizie per i consumatori e per tutti quelli che sono intenzionati a comprare PS5 e Xbox Series X: Stati Uniti e Cina sono giunti ad un accordo, il cosiddetto "Phase One", che ha eliminato il rischio che le due console venissero colpite dai famosi dazi del 25% per i prodotti prodotti in Cina e venduti negli USA.

La famosa tassa proposta da Trump avrebbe alzato considerevolmente il prezzo dei due prodotti, e avrebbe sicuramente influenzato in negativo il mercato videoludico. Sony infatti aveva già detto ai propri fan che il prezzo di PS5 si sarebbe alzato in risposta, e Microsoft che quello di Xbox Series X sarebbe stato influenzato dalla decisione dazi sì/dazi no.

Addirittura Nintendo si stava preparando per spostare la propria catena di produzione fuori dalla Cina, per aggirare così il blocco, e la stessa Nintendo, con Sony e Microsoft, aveva diffuso un comunicato congiunto con i due colossi in cui si dichiarava decisamente contraria al provvedimento di Trump, perché l'aumento dei costi avrebbe messo in difficoltà diverse famiglie americane che non avrebbero potuto permettersi le nuove console.

Per fortuna non sarà questo il caso, e l'ESA ha già espresso la propria soddisfazione. Mentre console e controller non saranno soggetti alla tassa del 25%, curiosamente ne sono ancora colpiti i giochi da tavolo, per via delle diverse materie prime che servono a costruire i giochi. Speriamo che in futuro venga eliminato il dazio anche per questa categoria.