PS5 e Xbox Series S e X: tutte le date e i prezzi ufficiali delle console nextgen

Dopo tanti mesi passati a decodificare infinite voci di corridoio e leak provenienti dalle fonti più disparate, finalmente gli appassionati di videogiochi conoscono le date di lancio e i prezzi delle console nextgen di Sony e Microsoft.

Grazie all'evento di Sony a tema PS5 e al recente reveal di Xbox Series S da parte di Microsoft, i due colossi dell'intrattenimento digitale hanno delineato ufficialmente la propria strategia nextgen esplicitandola con l'annuncio del giorno di lancio e del prezzo di vendita delle rispettive piattaforme.

A riassumere la situazione che si prospetterà a fine 2020 per chi vorrà passare alla prossima generazione di console è Geoff Keighley: il noto giornalista e presentatore videoludico ha infatti sintetizzato le notizie più importanti degli ultimi eventi per offrirci una visione d'insieme dei prezzi e delle date di commercializzazione delle future piattaforme PlayStation e Xbox.

La nona generazione di console sarà inaugurata dalla casa di Redmond con l'arrivo, fissato per il prossimo 10 novembre a livello globale, di Xbox Series S e X al prezzo rispettivamente di 299 e 499 euro. Dal 12 novembre arriverà poi il turno di Sony con PlayStation 5, anche se in questo caso l'uscita è prevista solo in determinati mercati: il lancio globale è infatti previsto per il 19 novembre, una data che coinciderà con l'arrivo di PS5 in Italia. Sin dal giorno di commercializzazione, i fan del Monolite Nero potranno acquistare PS5 con lettore di dischi a 499 euro oppure optare per la Digital Edition a 399 euro. Diversamente da Microsoft, però, l'unica differenza tra le due versioni di PlayStation 5 sarà rappresentata, appunto, dalla presenza del lettore di dischi: a tal proposito, vi invitiamo a leggere la scheda tecnica completa di PS5.