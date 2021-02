PS5 e Xbox Series X|S: Biden avvia un'indagine sulla carenza dei semiconduttori

Sony e Microsoft, così come altre compagnie che agiscono nel campo della tecnologia, stanno soffrendo di una preoccupante carenza di semiconduttori, materiali che hanno iniziato a scarseggiare a causa dei problemi logistici e di produzione legati alla diffusione del Covid-19.

A quanto pare, il presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, ha deciso di intervenire per riuscire ad arginare il problema. A breve sarà lanciato un ordine esecutivo per cui sarà avviata un'indagine di 100 giorni sull'attuale stato della produzione di semicondutorri, cosicché che possano essere messi in atto strategie differenti e metodi alternativi in grado di alleviare l'attuale situazione economica americana. La decisione è stata presa in seguito ad un appello lanciato all'unanime da parte di Apple, Sony, AMD, e Qualcomm:

"I semiconduttori svolgono un ruolo fondamentale nella realizzazione dei prodotti e dei servizi che alimentano la nostra economia, contribuiscono all'innovazione americana e migliorano la nostra sicurezza nazionale", è quanto è stato dichiarato dalle aziende nella lettere inviata al presidente USA. "Dato il ruolo centrale dei semiconduttori, rafforzare la posizione degli Stati Uniti nella ricerca, progettazione e produzione di semiconduttori è una priorità nazionale".



Oltre a questo, l'ordine esecutivo includerà delle indagini anche nei settori della difesa, salute pubblica, produzione biologica, tecnologia delle comunicazioni dell'informazione, trasporti e produzione energetica e alimentare.



Secondo un report di Bloomberg, il problema dei semiconduttori continuerà a perdurare nei prossimi mesi, motivo per il quale ci si aspetta una carenza sia di PS5 che di Xbox Series X|S sino al Natale 2021. Sony ha però promesso di recente di accelerare la produzione e fornire nuove scorte sul mercato a breve.