PS5 e Xbox Series X|S: quali sono i KontrolFreek compatibili con i nuovi controller?

Sono ormai stati diffusi da Microsoft e Sony tutti i dettagli sulla compatibilità dei vari accessori di vecchia generazione con Xbox Series X|S e PlayStation 5. Tra questi però non vi è menzione dei KontrolFreek, gadget per i controller molto popolare tra i videogiocatori: scopriamo insieme se e quali sono compatibili con le nuove periferiche.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, i KontrolFreek sono dei copri-stick analogici che permettono ai giocatori di avere un migliore controllo sia nella gestione del movimento del personaggio che negli spostamenti della telecamera e sono presenti sul mercato in una miriade di varianti. Le varie tipologie, alcune dei quali ispirate a brand famosi come Borderlands e Call of Duty, hanno superfici ed altezze diverse per adattarsi alle esigenze di tutti i giocatori (solitamente è preferibile utilizzarne uno basso per lo stick sinistro ed uno alto per quello destro). Sebbene il sito ufficiale non abbia ancora annunciato nulla per il DualSense e il nuovo controller Xbox Series X|S, sappiate che è già possibile utilizzare (o riutilizzare, nel caso foste già in possesso dell'oggetto) i KontrolFreek sulle console di nuova generazione. Quelli compatibili con PlayStation 4 sono infatti perfettamente funzionanti su PlayStation 5, così come quelli per Xbox One si montano senza alcun tipo di problema su Xbox Series X|S. Insomma, non è necessario attendere che l'azienda metta in commercio dei prodotti creati appositamente per le nuove console (magari con prezzi più elevati) ed è possibile sfruttare quelli già in vendita nei negozi o montati sui vecchi controller.

