PS5 e Xbox Series X|S, pad a confronto: il DualSense ha tempi di risposta inferiori?

Tra gli ultimi video d'analisi delle console di nuova generazione apparsi su YouTube è possibile anche trovarne uno di Wolff Den, il quale si è concentrato su una comparazione tra i tempi di risposta del DualSense, il pad di PlayStation 5, e il nuovo controller di Xbox Series X|S.

Il content creator ha effettuato i test seguendo un metodo molto preciso, sebbene non abbia utilizzato strumentazione che permetta di avere dati oggettivi: posizionando una telecamera in grado di registrare filmati a 120 fotogrammi al secondo di fronte ad un televisore, ha avviato Call of Duty Black Ops Cold War (a 60fps) e ha registrato diverse pressioni del tasto per ogni controller sia in modalità wireless che con filo. Il risultato del test è molto interessante e vede il DualSense in leggero vantaggio rispetto al controller Microsoft in entrambe le modalità.

Ecco di seguito l'esito delle prove effettuate dallo YouTuber:

Controller Xbox Series X|S

Tempo di risposta medio in modalità wireless: 8,7 frame

Tempo di risposta medio in modalità wired: 7,25 frame

DualSense

Tempo di risposta medio in modalità wireless: 5,75 frame

Tempo di risposta medio in modalità wired: 4 frame

Insomma, dai test effettuati il DualSense sembra essere più veloce per quello che riguarda i tempi di risposta ma per averne la certezza bisognerà attendere che qualcuno effettui dei test più affidabili e con i giusti strumenti.

Nel frattempo vi ricordiamo che è stata confermata la compatibilità di PlayStation 5 con numerosi microfoni USB.