PS5 e Xbox Series X|S in sconto per il Black Friday? Al via le prime offerte

Siamo sempre più vicini al Black Friday e, stando ad alcune indiscrezioni e a ciò che sta accadendo in alcuni paesi, sembrerebbe che PlayStation 5 e Xbox Series X|S saranno al centro di numerose offerte.

Giusto qualche minuto fa vi abbiamo parlato del bundle di PlayStation 5 con Call of Duty Modern Warfare 3 venduto a 499 euro, il quale potrebbe essere solo il primo di una lunga serie di sconti ufficiali che coinvolgono entrambe le console di ultima generazione. In Olanda, ad esempio, è già possibile acquistare un bundle simile con Xbox Series X, così da ottenere una copia dello sparatutto Activision senza costi aggiuntivi. Entrambi i bundle saranno disponibili a partire dal prossimo 10 novembre 2023. Non è da escludere che i bundle a questo prezzo si potranno trovare in tutti i negozi e che le scorte siano limitate.

Al momento non si hanno invece notizie riguardanti un possibile taglio di prezzo per il Black Friday di Xbox Series S, che potrebbe ricevere uno sconto come accaduto lo scorso anno, magari per il recente Starter Bundle contenente 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate.

Non ci resta quindi che invitarvi a restare sintonizzati sulle pagine di Everyeye per scoprire tutte le offerte in arrivo nelle prossime settimane.