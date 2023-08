PS5 e Xbox Series X|S vendono bene in USA: l'aumento di scorte aiuta

Nel corso delle ultime ore è arrivato un report molto interessante di Gamesindustry.biz in merito all'andamento del mercato console, il quale ha evidenziato una crescita relativa alle vendite delle due console di ultima generazione negli Stati Uniti.

I dati, che ovviamente non tengono in considerazione l'intero ciclo vitale delle macchine da gioco, ne confrontano le vendite nello stesso periodo dall'arrivo nei negozi. In sostanza, nei primi 3 anni dal lancio, sia PlayStation 5 che Xbox Series X|S hanno venduto più delle console che le hanno precedute. Più nello specifico, PS5 ha superato PS4 del 5% e PS3 dell'87%. Nel caso di Xbox, Series X|S insegue ancora One (ha venduto il 10% in meno), ma sorprendentemente supera Xbox 360 del 6%. Sembrerebbe che la crescita per le console di ultima generazione sia stata registrata a partire da giugno 2022, momento nel quale le scorte hanno iniziato a subire una lenta ripresa che è poi migliorata ulteriormente fino a oggi, momento in cui non sembra più essere un grosso problema riuscire a procurarsi una PS5 o una Xbox Series X|S.

Se questi dati risultano essere incoraggianti, preoccupano invece quelli relativi agli abbonamenti come PlayStation Plus e Xbox Game Pass, che sono in una fase di stallo.