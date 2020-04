PS5, Xbox Series X e 60fps come standard: ne parlano gli autori di The Sinking City

Nel corso di un'intervista concessa a WCCFTech, Sergey Oganesyan di Frogwares ha discusso delle potenzialità grafiche di PS5 e Xbox Series X per affrontare la questione dello standard dei 60fps dal punto di vista degli sviluppatori indipendenti.

A proposito delle specifiche hardware di PS5 e Xbox Series X, il Communication Manager della software house che ha dato alla luce l'avventura thrilling The Sinking City ha spiegato che "ovviamente siamo molto felici di passare a console che possiedono una memoria SSD sensibilmente più veloce (rispetto agli hard disk meccanici di PS4 e Xbox One, ndr). Per i videogiochi open world, questo passaggio si tradurrà in un enorme risparmio di tempo di sviluppo".

Il dirigente della software house ucraina si spinge persino a ipotizzare le diverse opzioni grafiche che saranno messe a disposizione degli utenti su PS5 e Xbox Series X: "Penso che sempre più sviluppatori offriranno ai giocatori la possibilità di scegliere tra le impostazioni che spingono sulla Risoluzione o sul Framerate. Spero che i 60fps diventino lo standard della nextgen, ma l'ottimizzazione richiesta per raggiungere questo risultato non è così semplice, soprattutto per chi opera all'interno di case di sviluppo di piccole dimensioni".

Oganesyan riflette poi sulla bontà grafica dei titoli crossgen che approderanno su PlayStation 5 e Xbox Series X nel primo periodo di vita delle console nextgen: "Guardando a cosa è successo nella fase di lancio delle console di questa generazione, è probabile che non ci sia un salto strabiliante in termini di qualità e di grafica nei primi giochi in arrivo su sistemi nextgen, gli sviluppatori non vorranno abbandonare l'enorme base di utenti che rappresenta l'attuale generazione, a meno che non ricevano un qualche tipo di incentivo economico dai produttori di console per compensare le potenziali vendite perse abbandonando l'approccio cross-gen. Ma aspettiamoci comunque giochi con texture migliori, un framerate più elevato e stabile, una migliore illuminazione, dei caricamenti più rapidi, mappe più grandi, scenari più dettagliati e cose di questo genere. Sarà in questi ambiti che noteremo da subito degli importanti miglioramenti rispetto ai sistemi attuali".