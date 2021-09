PS5 e Xbox Series X si affacciano nei negozi USA per la prima volta da inizio anno

Secondo quanto riportato da una fonte di TechRadar il 23 settembre la catena Best Buy riceverà uno stock di PS5 e Xbox Series X da poter vendere in negozio, è la prima volta che accade nel 2021, l'ultima volta è infatti successo a novembre con il debutto delle due console, con poche unità disponibili in store.

La catena riceverà poco più di 50 console (non è chiaro se si parli di una cifra cumulativa oppure no) da vendere in alcuni punti vendita selezionati, una cifra esigua se rapportata ai centinaia di negozi Best Buy sparsi in Nord America, ma certamente si tratta di un segnale importante considerando che per la prima volta in assoluto da inizio anno sarà possibile comprare una console next-gen direttamente in negozio.

Il restock dovrebbe avvenire domani (giovedì 23 settembre), ad oggi Best Buy non ha ancora annunciato nulla e la notizia è frutto di un leak del database che conferma il restock imminente. La maggior parte dei rivenditori sta procedendo con il sistema di vendita dei drop online sia per PS5 che per Xbox Series X e acquistare le due console in negozio è piuttosto difficile anche in Europa, a meno ovviamente di non effettuare il preordine e ritirare poi il proprio acquisto in un punto vendita.