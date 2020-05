PS5 e Xbox Series X: Arkane ipotizza una grande evoluzione di IA e fisica

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di VG247.com, lo sviluppatore capo degli studi Arkane, Dinga Bakaba, ha offerto degli interessanti spunti di riflessione sulle potenzialità hardware di PS5 e Xbox Series X.

Il Lead Designer di Dishonored 2 ha provato ad aprire una finestra sulla nextgen per discutere delle possibili aree in cui i videogiochi del futuro potrebbero evolversi: "La fedeltà visiva è sempre piacevole ma, sai, non è tutto. Se me lo chiedi, penso che Dishonored 2 e Outsiders siano splendidi e sarei già felice di sapere che potrebbero girare a 60fps in 4K su console nextgen. C'è poi la questione dei caricamenti veloci su SSD e questo un altro aspetto eccitante, specie per chi realizza giochi a mondo aperto".

Per lo sviluppatore capo di Arkane, la potenza computazionale di PS5 e Xbox Series X non dovrebbe essere sfruttata solo in ambito grafico: "Se puoi sviluppare un gioco su piattaforme simili, ci sono molte altre cose che puoi fare come la simulazione della fisica e l'IA. Naturalmente questo genere di interventi richiede del tempo, sono tecnologie che crescono col passare delle generazioni e siamo solo agli inizi. Ma quando la prossima generazione di console sarà matura, credo che le cose si faranno abbastanza eccitanti per noi tra fisica, IA e tutte quelle tecnologie che rafforzano l'interattività nei giochi".

A proposito di Arkane Studios, nel corso dell'ultimo speciale di Noclip dedicato alla software house di Dishonored sono state mostrate delle scene inedite di LMNO, il gioco cancellato di Steven Spielberg.