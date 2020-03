PS5 e Xbox Series X in arrivo entro Natale 2020: nessun ritardo per AMD

Le recenti dimissioni dei Direttori Creativi dell'E3 2020 causano nuove preoccupazioni in seno alla community videoludica in merito ad un possibile impatto del Coronavirus sull'evento losangelino.

L'annuncio è infatti giunto in seguito a recenti annullamenti di diversi eventi interni al settore videoludico, uno tra tutti l'edizione 2020 della Game Developers Conference, per la quale gli organizzatori stanno ora cercando di identificare un nuovo periodo di svolgimento. In questo clima di incertezza, alcuni analisti avevano condiviso alcune riflessioni su di un possibile impatto del diffondersi del Coronavirus sul lancio di PS5 e Xbox Series X.

Su questo fronte, tuttavia, sembrano giungere, in maniera in diretta, alcune rassicurazioni da AMD. Il colosso tecnologico ha infatti recentemente tenuto un'importante incontro con gli investitori, durante il quale i dirigenti della Compagnia hanno presentato i prospetti di crescita dell'azienda per il prossimo futuro.



Nel corso dell'evento, è stata mostrata al pubblico la slide che potete visionare direttamente in calce a questa news. Protagonista di quest'ultima sono le relazioni di AMD con Sony e Microsoft per quanto concerne il settore console. Sulla diapositiva, Xbox Series X e PS5 vengono indicate come "in dirittura di arrivo", con target temporale fissato nel periodo "Holiday 2020", coincidente con gli ultimi mesi dell'anno.