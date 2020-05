PS5 e Xbox Series X ti aspettano da GameStop con 250 euro di sconto immediato

Continua la grande festa per il "vero 2020" di GameStopZing, con una promozione sulle console di nuova generazione: ben 250€ di sconto immediato sul prezzo finale. Ecco come funziona l'iniziativa che vi permetterà di risparmiare sull'acquisto di PS5 e Xbox Series X.

Vuoi prenotare PlayStation 5 o Xbox Series X ad un prezzo davvero unico? Ecco le istruzioni passo passo da seguire:

Acquista una console a scelta tra Xbox One X o PS4 PRO

Richiedi la prelazione sulla Next Gen (Xbox Series X oppure PS5)

Versa un acconto di €150

Attendi la email di conferma per finalizzare in negozio la prenotazione della nuova console

Lo sconto di €250 sarà applicato immediatamente al lancio delle console, riportando in negozio la propria Xbox One X o PS4 PRO con l'aggiunta di due giochi validi per la promozione.

Attenzione: La promozione è valida solo per color che effettueranno l’acquisto in negozio e solo se la prelazione è contestuale, passaggio fondamentale per aderire alla campagna promozionale. Resterà poi solo da completare la prenotazione quando queste saranno ufficialmente inaugurate rispettivamente da Microsoft e Sony.

La sola prelazione non garantisce di per sè la prenotazione della macchina ma esclusivamente la possibilità di prenotarla prima degli altri. GameStopZing informerà i clienti via email sulle modalità di perfezionamento della richiesta, per farlo però è necessario accettare di ricevere comunicazioni da parte dell'azienda. Come fare? E' semplicissimo, basta accedere al proprio account e controllare le impostazioni relative alla privacy, accertando che le opzioni relative ai contatti via email siano spuntate. Una buona occasione per passare alla Next-Gen a prezzi ridotti, solo da GameStopZing.

La promozione è valida solo fino al 30 giugno ed è riservata ai possessori di GSZ+, verifica i negozi GameStop aperti sul sito e ricordati di recarti in store con la mascherina e i dispositivi di protezione personale, seguendo scrupolosamente le indicazioni dei responsabili dei punti vendita riguardo le misure di sicurezza da adottare.