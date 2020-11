PS5 e Xbox Series X e l'aumento dei prezzi dei giochi: parla Electronic Arts

Il tema dell'aumento dei prezzi dei giochi next-gen ha conquistato il centro della scena nel corso dell'autunno, anche in seguito alla presentazione dei prezzi delle nuove esclusive First Party di casa Sony.

Sull'aspetto si è di recente espresso Blake Jorgensen, CFO di Electronic Arts, che ha tuttavia tirato un freno alla discussione, osservando come la questione sia piuttosto prematura da affrontare al momento. "Abbiamo sempre detto che i videogiochi stanno diventando più costosi da realizzare. L'esperienza si sta facendo più coinvolgente. Il tempo durante il quale le persone giocano si sta facendo più lungo. Si potrebbe sostenere che tutto questo potrebbe richiedere un prezzo più elevato in futuro, ma ne riparleremo quando ci avvicineremo al lancio di più giochi in occasione della transizione verso la next gen".



Una riflessione che cela una politica aziendale ancora non definita in tal senso. "Non voglio che le persona leggano nelle mie parole un 'abbiamo o non abbiamo intenzione di alzare i prezzi'. - ha infatti specificato Blake Jorgense - Non lo sappiamo ancora. Quello che sappiamo e che avremo la possibilità di fare molte più cose con le nuove console". In attesa di ulteriori aggiornamenti in materia, ricordiamo che EA ha inoltre confermato di essere al lavoro su di un nuovo Need for Speed e annunciato la finestra di lancio di Battlefield 6.