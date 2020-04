Tra PS5 e Xbox Series X, il calciomercato degli sviluppatori: gli acquisti dei team Xbox

Sia Sony sia Microsoft sono ormai pronte ai blocchi di partenza, in procinto di alzare completamente il sipario sull'attesissima prossima generazione di console.

Ancora non sappiamo quali saranno data, occasione e modalità prescelte per fare luce su quanto ancora sconosciuto di PlayStation 5 e Xbox Series X e sui giochi che ne accompagneranno il lancio. Nel frattempo, tuttavia, c'è chi si è divertito a tenere una parziale traccia di una sorta di "calciomercato degli sviluppatori". Come potete verificare direttamente in calce a questa news, un utente ha infatti proposto un riassunto degli sviluppatori che nel corso degli ultimi mesi hanno lasciato diversi team per andare ad unirsi alla squadra degli Xbox Game Studios al lavoro su Xbox Series X.



Dando un rapido sguardo alla tabella proposta, appare evidente come molti dei "rinforzi" siano andati ad arricchire le fila di The Initiative, attualmente al lavoro su di un progetto definito come ambizioso, sul quale sono emersi proprio recentemente alcuni primi interessanti indizi. La software house, in particolare, ha accolto professionisti che nel tempo hanno prestato servizio presso, tra gli altri, Sony Santa Monica, Rockstar Games, Naughty Dog o Crystal Dynamics. Su cosa sarà al lavoro la squadra di The Initiative? Siete curiosi di saperne di più?