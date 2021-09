PS5 e Xbox Series X: la carenza perdurerà fino al 2023, rivela Toshiba

A quasi dieci mesi dal lancio, è ancora difficilissimo trovare una PlayStation 5 oppure una Xbox Series X. La ben nota carenza dei semiconduttori sta rendendo estremamente difficoltosa l'approvvigionamento dei chip e di conseguenza la produzione delle console, così come di molteplici altri dispositivi tecnologici.

I report che ci stanno giungendo da diversi mesi a questa parte non sono affatto incoraggianti, dal momento che la crisi non sembra destinata a risolversi molto presto. L'ultima grande compagnia ad essersi espressa è stata Toshiba, che produce power-regulating chips impiegati in molteplici settori, dall'elettronica di consumo alle automobili: durante una recente chiacchierata con Bloomberg, Takeshi Kamebuchi - Director responsabile di una delle divisioni che si occupano dei semiconduttori - ha affermato che "l'approvvigionamento dei chip sarà limitato almeno fino a settembre dell'anno prossimo", e che "in alcuni casi, qualche cliente potrebbe non essere rifornito prima del 2023".

Kamebuchi ha confessato che le capacità produttive di Toshiba non si stanno rivelando sufficienti sia a causa della scarsità delle materie prime, sia per l'elevata richiesta da parte dei clienti. Anche se sulla carta grosse aziende come Sony, Microsoft e Nintendo potrebbero rivolgersi ad altri rifornitori per reperire i componenti per le proprie console, le certificazioni di sicurezza necessarie per i power-regulating chip rendono ciò estremamente difficoltoso. "I produttori di console sono tra i clienti con il fabbisogno più alto in assoluto e sono sinceramente dispiaciuto per la loro frustrazione, dal momento che nessuno di loro è soddisfatto al 100%", ha dichiarato Kamebuchi.

Le previsioni del Director di Toshiba sono perfettamente in linea con quelle del CEO di Intel: anche secondo Pat Gelsinger la carenza di chip perdurerà fino al 2023.