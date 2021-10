PS5 e Xbox Series X, carenza delle scorte: la crisi durerà sino al 2023, per Intel

La crisi delle scorte dei nuovi hardware Sony e Microsoft prosegue ininterrotta dal Day One delle console next gen, al punto che in rete spuntano persino truffe legate a PlayStation 5.

Una situazione complessa, legata a doppio filo con la forte crisi nella produzione dei semiconduttori che sta interessando l'intero settore tecnologico sin dall'esplosione della pandemia di Covid-19. Le scarse forniture dei chip preoccupano ancora oggi le grandi compagnie internazionali, tra le quali figura anche Intel. Nel corso di un recente meeting finanziario, la dirigenza del colosso tecnologico si è in effetti espressa con grande pessimismo nei confronti della ripartenza del settore.

"Ci troviamo nel momento peggiore", ha dichiarato Pat Gelsinger, Amministratore Delegato di Intel. Secondo il dirigente, la situazione andrà migliorando progressivamente nel corso del prossimo anno, con le forniture di semiconduttori che si faranno più corpose ad ogni trimestre. Complessivamente, tuttavia, la visione per il 2022 resta poco incoraggiante: "Non riusciremo ad avere un equilibrio tra domanda e offerta sino al 2023".



Il persistere della crisi nella produzione internazionale di chip, se confermata, andrà probabilmente ad avere un impatto anche sulla disponibilità di PS5 e Xbox Series X, già al momento notevolmente ridotta rispetto alla potenziale domanda del pubblico di appassionati di videogiochi.