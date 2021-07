PS5, Xbox Series X e carenza di scorte: sedicenne si arricchisce negli USA

Con il lancio della nuova generazione di console che si è ritrovato a dover convivere un crisi pandemica globale, sin dal Day One la produzione di PlayStation 5 e Xbox Series X si è rivelata insufficiente a soddisfare l'elevata domanda.

In questa situazione, sono molti gli speculatori che hanno deciso di sfruttare le circostanze per trarne profitto. Accaparrandosi quanti più hardware possibili e agendo come intermediari, i reseller hanno accumulato discrete fortune tramite la rivendita a prezzo maggiorato di PS5 e Xbox Series X. In taluni casi, la pratica ha fruttato notevoli introiti, come nel caso di Max Hayden, statunitense studente delle superiori.

Il sedicenne ha attratto persino l'attenzione del Wall Street Journal, che ne ha raccontato le "gesta" in un articolo dedicato. Nel corso del 2020, il giovane ha rivenduto diverse console Sony e Microsoft, ma nel tempo ha esteso la propria azione anche ad altri beni. In particolare, Hayden cita carte collezionabili Pokémon, sneaker e persino stufette per ambienti esterni. Complessivamente, il giro di affari condotto dal ragazzo nel 2020 si è attestato su di 1,7 milioni di dollari, con un profitto di 110.000 dollari. Il giovane, per nulla turbato da eventuali implicazioni etiche, ha in programma di battere il record nel 2021, grazie al persistere della carenza di molti beni di consumo.



A giugno nuove scorte di PS5 hanno raggiunto l'Europa, mentre anche Microsoft lavora duramente per rendere disponibili più Xbox Series X.