PS5 e Xbox Series X, carenza scorte sino al Natale 2021? Il report di Bloomberg

Segnato da diversi fattori, tra cui evidentemente l'emergere della crisi sanitaria internazionale, il mercato dei semiconduttori è in profonda difficoltà, incapace di sostenere l'elevatissima domanda globale.

La carenza nelle scorte sta avendo effetti su molteplici settori produttivi, che si estendono dall'industria degli smartphone a quello automobilistico, passando evidentemente anche per quello videoludico. Nel corso degli ultimi mesi, tra le conseguenze più evidenti si è assistito alla carenza cronica di PlayStation 5 e Xbox Series X in tutti i mercati di distribuzione delle console next gen. E mentre Sony annuncia l'arrivo di PS5 in Cina, sembra che la situazione non sia destinata a migliorare presto.

A riferirlo è Bloomberg, che traccia un quadro decisamente critico per il settore. Citando fonti anonime "informate sui fatti", la nota testata rievoca le difficoltà affrontate nell'ultimo anno da Sony, Microsoft e Nintendo per produrre PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, delineandone un cupo futuro. "L'industria dell'hardware di videogiochi - scrive Bloomberg - si sta preparando ad una disponibilità di scorte destinata a peggiorare prima di poter migliorare nel 2021, potenzialmente in grado di interessare persino il periodo delle prossime festività natalizie".

Nel frattempo, la situazione è stata esacerbata anche dall'azione degli speculatori, che ha spinto il parlamento UK a votare una legge per arginare gli scalper.