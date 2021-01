PS5 e Xbox Series X di cartone: Ikea vi aiuta a scegliere il nuovo mobile per il salotto

Gioielli tecnologici come Xbox Series X e PlayStation 5 meritano di essere poggiati su un mobile all'altezza, pertanto a molti neo-possessori (o ai futuri acquirenti, perché no) potrebbe essere venuta voglia di dare una rinfrescata al salotto o alla stanza dei giochi.

Ikea lo sa bene e, da azienda leader del settore quale è, sa anche che il particolare form factor delle due nuove console può creare più di un problema. Per questo motivo, sta aiutando tutti i suoi clienti a trovare il mobile perfetto per PlayStation 5 e Xbox Series X con delle repliche di cartone. Sta facendo il giro della rete una fotografia scattata in una delle filiali di Ikea (purtroppo non sappiamo dirvi dove precisamente) che mostra i due cartonati pronti per essere infilati in un mobile per farsi un'idea precisa sulla fattibilità e l'aspetto della soluzione scelta.

Le due repliche hanno gli stessi colori e le stesse dimensioni delle console next-gen: 301 x 151 x 151 mm per Xbox Series X e 388 x 260 x 180 mm per PlayStation 5. Il cartonato di quest'ultima presenta anche una frase ironica, che può essere tradotta in questo modo: "Quale supporto di IKEA sarà in grado di accogliere la mia nuova grande console da gaming a misura di meme?". Grazie a questa nuova iniziativa dell'azienda svedese, sarà molto più semplice rispondere a questa domanda.

Se siete in cerca di una delle due console, introvabili da molte settimane, non temete: Sony si appresta a produrre milioni di PS5 nel 2021, mentre Phil Spencer ha assicurato l'arrivo di nuove scorte di Xbox Series X.