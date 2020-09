PS5 e Xbox Series X: il CEO di Take Two motiva la scelta dell'aumento di prezzo dei giochi

Con l'approssimarsi dell'uscita di PlayStation 5 e Xbox Series X ed S, l'amministratore delegato di Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ha difeso la politica attuata dalla sua compagnia (e non solo) con l'aumento del prezzo dei giochi destinati ad approdare su PC e console nextgen.

In un'intervista concessa a Protocol, il CEO di Take-Two ha spiegato che "da quasi 15 anni non assistiamo a un aumento dei prezzi dei videogiochi, eppure i costi da sostenere per produrli sono aumentati in media tra il 200 e il 300% in questo lasso di tempo. Ciò che i consumatori sono in grado di fare con il prodotto che viene lanciato è completamente cambiato rispetto a 15 anni fa, ma a nessun interessa davvero quali sono i costi di produzione".

Zelnick prende poi esempio da NBA 2K21 per sottolineare come "i giochi di oggi, che vengano venduti a 60 o 70 dollari, sono comunque molto, molto più grandi dei videogiochi che proponevamo anche solo 10 anni fa. L'opportunità offerta dalle microtransazioni è del tutto facoltativa (in giochi come NBA 2K21, ndr), non si tratta di titoli free-to-play ma esperienze complete e incredibilmente solide sin dal lancio e senza dover spendere un centesimo in più".

Oltre a Take-Two, anche altre realtà dell'industria dell'intrattenimento digitale hanno scelto di attuare la stessa politica, seppur con modalità diverse come nel caso emblematico di Activision e della Cross-Gen Edition di COD Black Ops Cold War. In controtendenza è però la decisione assunta da Ubisoft con la conferma che non avrebbe aumentato il prezzo dei propri giochi PS5 e Xbox Series X, ma solo per quelli di lancio come Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion e Far Cry 6. Non sappiamo, perciò, se nel corso della nextgen il prezzo d'acquisto dei giochi (soprattutto i tripla A) sia destinato a crescere, anche se il crescente aumento dei costi di produzione sembra prefigurare una situazione a dir poco ineluttabile.