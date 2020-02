PS5 e Xbox Series X: il CEO Ubisoft parla della retrocompatibilità delle console next-gen

Recentemente, così come altre grandi compagnie videoludiche, anche Ubisoft ha organizzato un meeting di natura finanziaria per illustrare i risultati commerciali dell'attuale anno fiscale.

In occasione dell'appuntamento, Yves Guillemot, CEO della software house, ha avuto modo di rispondere ad alcune domande da parte degli investitori. Tra queste, una si è in particolar modo focalizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X. Nel rispondere, il dirigente ha condiviso un'affermazione piuttosto interessante, che vi riportiamo di seguito. "Quelle console - ha dichiarato Guillemot - eseguiranno quasi l'intero repertorio storico delle precedenti console. Sarà qualcosa di nuovo nell'industria. Aiuterà le vecchie generazioni a continuare ad essere grandi console sul mercato negli anni a venire".

Un'affermazione che apre la strada ad interessanti riflessioni, soprattutto per quelle che saranno le caratteristiche di PS5. Da parte sua, infatti, Microsoft ha già confermato la presenza di feature che consentiranno la retrocompatibilità totale di Xbox Series X. In attesa di scoprire che cos'ha invece in serbo Sony per l'intera community di appassionati, non resta che attendere pazientemente comunicazioni dal colosso dell'industria videoludica. Recentemente, la Compagnia nipponica ha aggiornato il proprio sito ufficiale, sul quale sono stati condivisi alcuni dettagli relativi a quelle che saranno le caratteristiche tecniche e funzioni di retrocompatibilità di PS5.