PS5 e Xbox Series X: chi riesce a dissipare meglio il calore? I test di uno YouTuber

Dopo aver discusso delle possibili migliorie da implementare nell'ipotetica PlayStation 5 PRO, lo youtuber Gamers Nexus ha condotto dei test comparativi sulle soluzioni ingegneristiche adottate da Sony e Microsoft per dissipare il calore emesso dalle componenti hardware di PS5 e Xbox Series X.

Specializzatosi nella creazione di contenuti a tema tecnologico, lo youtuber ha messo a frutto la sua esperienza e, adottando la tecnica fotografica conosciuta come "metodo Schlieren", ha registrato un video che immortala la direzione, la forza e il volume dei getti d'aria emessi dalle ventole su cui si basano i sistemi di dissipazione del calore di PlayStation 5 e Xbox Series X.

I risultati ottenuti da Gamers Nexus sono quantomai interessanti, sia per il diverso approccio adottato dai progettisti della casa di Redmond e del colosso tecnologico giapponese, sia per le nette differenze di design tra Xbox Series X e PS5.

Ebbene, in base alle prove effettuate dal creatore di contenuti tramite strioscopia Schlieren, ciò che emerge è la maggiore efficienza della piattaforma casalinga di Microsoft nel servirsi della sua grossa ventola a basso regime di rotazioni per "risucchiare" l'aria dalle feritoie poste sulla base e sul retro della console ed espellerla dalla parte superiore distribuendola in maniera omogenea su tutte le componenti interne.

I test condotti dallo youtuber sulla console next gen di Sony riflettono quanto scoperto dai teardown di PS5 e dimostrano come la ventola adottata dall'azienda giapponese, pur riuscendo a garantire un sensibile abbattimento del rumore (rispetto a PS4 e PS4 PRO) e un'efficace riduzione del calore emesso dalla console, genera un flusso d'aria che si focalizza sulla parte centrale della componentistica e non viene convogliato sull'alimentatore.