PS5 e Xbox Series X: i consumatori sembrano più interessati alla console Sony

Stando ai risultati ottenuti al termine di un sondaggio di DFC Intelligece, i consumatori non ancora in possesso di una console next-gen si sono detti più interessati a PlayStation 5 rispetto a Xbox Series X.

L'azienda ha condotto un sondaggio dettagliato a ottobre/novembre che mostra che i consumatori sono ancora fortemente orientati verso PS5 e Nintendo Switch. È interessante notare, tuttavia, che i partecipanti sembrano valutare i servizi online di Microsoft e l'attuale libreria di giochi per Xbox Series X superiore a PS5.

"I risultati sono in qualche modo sorprendenti, dato che sotto molti aspetti i consumatori valutano i sistemi come abbastanza simili", dichiara la società di ricerca. "Il vantaggio principale di PlayStation 5 sta nella grafica e in una potenza percepita più elevata, rispetto alla libreria e ai servizi online più quotati di Xbox".

Sulla base di questo nuovo sondaggio, il 54% dei consumatori che non possiede ancora una Xbox Series X ha affermato che probabilmente/sicuramente non acquisterà la console, contro il 34% dei consumatori che non acquisterà la console di nuova generazione di Sony. Il 26% ha quindi affermato che probabilmente/sicuramente acquisterà la console di nuova generazione di Microsoft, e circa il 42% che probabilmente acquisterà una PS5.

Per quanto riguarda i giochi, Forza Horizon 5 è risultato essere nei desideri dei giocatori tanto quanto Gran Turismo 7, e lo stesso rapporto di parità si può applicare tra Halo Infinite e Horizon Forbidden West. I titoli che sono più attesi in assoluto, tuttavia, sono God of War Ragnarok per PS5 e PS4 e il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild per Nintendo Switch.

Che siate interessati ad una o l'altra console, sembra che anche il 2022 sarà un anno complesso per PS5 e Xbox Series X a causa della crisi dei semiconduttori.