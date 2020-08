PS5 e Xbox Series X: continua il mistero sulla data di lancio delle nuove console

Molti si aspettavano di scoprire il prezzo e la data di uscita di PS5 e/o Xbox Series X durante l'evento Gamescom Opening Night Live di ieri sera ma così non è stato. Quando usciranno le due console di nuova generazione? Al momento abbiamo solamente un generico "entro la fine dell'anno" come riferimento.

Ad alimentare i dubbi è una postilla presente sul sito ufficiale di Call of Duty Black Ops Cold War che recita: "Call of Duty Black Ops Cold War uscirà in tutto il mondo il 13 novembre per PlayStation 4, Xbox One e PC su Battle.net. La versione PlayStation 5 di Call of Duty Black Ops Cold War uscirà a fine 2020 negli Stati Uniti e in Canada e successivamente (entro la fine dell'anno) nel resto del mondo. Il titolo uscirà entro la fine dell'anno anche su Xbox Series X."

Nel messaggio si parla di un lancio a fine 2020 in USA e Canada e successivamente (ma comunque entro fine anno) nel resto del mondo, uscita del gioco confermata entro fine anno anche su Xbox Series X. PS5 potrebbe quindi prima uscire in Nord America e Canada e solo successivamente in Europa e altri territori? Il messaggio è onestamente poco chiaro ed è difficile fare ipotesi concrete a riguardo.

Sony ha aperto le pre-registrazioni per i preordini di PS5 negli USA affermando che la nuova console sarà disponibile inizialmente solo in quantità limitate. Tutto tace invece da parte di Microsoft, la speranza è che entrambe le hardware house possano togliere i veli su uscita e prezzo di PS5 e Xbox Series X nel corso del mese di settembre.