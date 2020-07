PS5 e Xbox Series X: Cory Barlog preferisce giochi più cari alle microtransazioni

In questo periodo si parla molto dei prezzi dei giochi PlayStation 5 e Xbox Series X, secondo molti destinati ad aumentare rispetto all'attuale e alla passata generazione, con l'ultimo concreto aumento avvenuto (per quanto riguarda gli Stati Uniti) nel 2005.

E' noto il fatto che NBA 2K21 costerà dieci dollari in più su PS5 e Xbox Series X, rispetto alle versioni per PlayStation 4 e Xbox One, le quali manterranno il prezzo di sempre, ovvero 59,99 dollari. Secondo Cory Barlog, questo non sarebbe del tutto negativo, il game director di God of War fa sapere di preferire un prezzo più alto alla presenza continua di microtransazioni, anche se i due aspetti non sono necessariamente legati tra loro.

Esistono molti modi per monetizzare da un videogioco, oltre al prezzo iniziale publisher e sviluppatori possono guadagnare con la vendita di skin e Battle Pass, con la pubblicità in-game e non ultimo con servizi in abbonamento. Take Two è stata chiara a riguardo ed ha fatto sapere che NBA 2K21 per PS5 e Xbox Series X sarà un gioco tecnicamente diverso rispetto alle versioni current-gen, da qui il prezzo più alto, pienamente giustificato dalle migliorie tecniche apportate. E voi cosa ne pensate? Il prezzo dei giochi è destinato ad aumentare nei prossimi anni oppure no?