PS5 e Xbox Series X costeranno 500 dollari? DF analizza in video i leak sulle specifiche

Il collettivo di Digital Foundry si riallaccia agli ultimi leak sulle specifiche di PS5 e Xbox Series X per capire quale potrebbe essere il "prezzo giusto" per le console nextgen di Sony e Microsoft che arriveranno sul mercato a fine 2020.

Prendendo spunto dalle voci di corridoio sulle specifiche hardware dei due sistemi casalinghi e delle discussioni in rete che hanno accompagnato il report di Bloomberg sul costo di PS5 e Xbox Series X, il team di DF ritiene che il target commerciale dei 399 euro / dollari sia ormai irraggiungibile dai due colossi tecnologici, se non con un importante sacrificio economico (ma se vogliamo anche di immagine e progettuale) rappresentato dalla vendita sottocosto nella prima fase del loro ciclo di vita. Un sacrificio che, alla luce della forte concorrenza e dalla pressione esercitata dai rispettivi azionisti e quadri dirigenti, non può che essere considerato come estremamente improbabile.

A voler dar retta ai leak sulle specifiche dei dev kit, infatti, i ragazzi di Digital Foundry concordano nel guardare a PlayStation 5 e Xbox Series X come a due prodotti tecnologici di massa che dovrebbero collocarsi in una fascia di prezzo non inferiore ai 500 dollari, e questo a prescindere dalle fluttuazioni di mercato che interesseranno l'industria videoludica e la filiera produttiva dell'hi-tech da qui ai prossimi mesi. E voi, sareste disposti a spendere 500 euro e oltre per abbracciare la nextgen? Date un'occhiata al video di DF e diteci che cosa ne pensate al riguardo.