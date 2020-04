PS5 e Xbox Series X, quanto costeranno? La previsione di un analista

Le caratteristiche della prossima generazione di console vanno man mano delineandosi. Xbox Series X si è svelata nella sua interezza, mentre di PlayStation conosciamo le specifiche tecniche e l'aspetto del pad. Nessuno dei due concorrenti, in ogni caso, si è ancora espresso sul prezzo, uno dei fattori più importanti ai fini del successo.

Quanto costeranno PS5 e Xbox Series X? Una domanda alla quale ha tentato di dare un risposta anche Piers Harding-Rolls, analista dell'agenzia Ampere Analysis, secondo il quale entrambe le console verranno messe in vendita a un prezzo compreso tra i 450 e i 500 dollari. La previsione tiene conto anche del difficile periodo economico che stiamo vivendo a causa dell'emergenza sanitaria, e non si è esaurita con questi numeri. Secondo Harding-Rolls, un'eventuale recessione potrebbe influenzare negativamente le vendite di PlayStation 5 e Xbox Series X, in particolar modo nel periodo successivo al lancio previsto nel periodo natalizio.

Oltre che per ragioni meramente economiche, aggiunge, molti giocatori potrebbero non sentire il bisogno di una nuova console a causa del supporto alla retrocompatibilità (che permetterà loro di giocare assieme ai propri amici che invece effettueranno il salto generazionale) e il grande numero di titoli cross-gen previsti nei mesi a venire.

In un recente report, Bloomberg ha predetto per la console di Sony un prezzo più elevato (compreso tra i 499 e i 549 dollari), a causa delle difficoltà produttive di PS5 che potrebbero seriamente limitarne la diffusione al lancio.