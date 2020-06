PS5 e Xbox Series X: i costi di sviluppo aumenteranno durante la nextgen? Ne parla Sony

Mentre cresce l'attesa per l'evento di presentazione dei giochi PS5, il boss di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, discute con la redazione di GamesIndustry.biz del possibile aumento dei costi che saranno affrontati da tutti gli attori dell'industria videoludica per lo sviluppo dei giochi nextgen.

Interpellato dai giornalisti di GIbiz per fornire un chiarimento su questo importante aspetto che coinvolgerà Sony nello sviluppo dei giochi PlayStation 5, ma anche Microsoft nei titoli esclusivi su Xbox Series X e qualsiasi altro sviluppatore che vorrà realizzare giochi graficamente evoluti durante la nextgen, Jim Ryan ha spiegato che "nella misura in cui la tecnologia consentirà alla grafica dei videogiochi di diventare sempre più interessante e realistica, credo che i giochi richiederanno un leggero ma costante aumento di risorse umane ed economiche per poter essere sviluppati".

Nel rimarcare il concetto, l'amministratore delegato di SIE aggiunge che "perciò sì, riteniamo che probabilmente assisteremo a un aumento del budget di sviluppo (durante la nextgen, ndr). Ma non lo vediamo come un enorme aumento, ed è per questo che vogliamo agire nel modo più veloce possibile, vogliamo garantire già dall'inizio una base installata di PS5 abbastanza ampia da fornire agli sviluppatori un ecosistema di sviluppo fertile dove poter proporre i loro giochi in grado di monetizzare. Se siamo in grado di tenere il passo con questo probabile aumento dei costi di sviluppo, allora l'industria potrà crescere e prosperare".