PS5 e Xbox Series X disponbili per il Black Friday: nuove scorte da Walmart

I problemi di disponibilità di console di nuova generazione stanno interessando sostanzialmente tutti i mercati, ma alcuni distributori hanno in programma di proporre presto nuove scorte di PlayStation 5 e Xbox Series X.

Nell'America settentrionale, in particolare, emergono diverse possibilità, tra cui il bundle PS5 da 1.400 euro di Costco Canada, ma anche opzioni meno ambiziose. La nota catena Walmart ha infatti di recente pubblicato il proprio catalogo di offerte in programma per il Black Friday, che quest'anno si terrà venerdì 27 novembre. Tra queste ultime, ne figurano anche alcune dedicate al mondo videoludico. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, risultano incluse nell'iniziativa anche PlayStation 5 e Xbox Series X.



Il volantino di Walmart informa la clientela che a partire dalla sera di mercoledì 25 novembre sarà possibile acquistare - rigorosamente online - sia PlayStation 5 sia Xbox Series X. Le console di nuova generazione non saranno ovviamente scontate, ma la loro presenza nell'offerta sembra se non altro confermare l'arrivo di nuove scorte negli USA. Sono invece previsti prezzi ridotti per gli abbonamenti a PlayStation Plus e a Xbox Games Pass.



Al momento, non vi sono indicazioni precise in merito a nuove scorte dei due hardware in Europa per il Black Friday, mentre negli USA PS5 e Xbox Series X sono vendute a prezzi folli su Ebay.