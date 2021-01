PS5 e Xbox Series X sono disponibili? Un bot italiano controlla in tempo reale

Siete alla ricerca disperata di PS5 e Xbox Series X|S, sparite dai listini italiani e internazionali da un bel po' di mesi, ma non avete né il tempo né la voglia di controllare continuamente la disponibilità sui siti dei principali rivenditori? Abbiamo quello che fa al caso vostro.

Su Twitch c'è un bot tutto italiano che monitora in tempo reale, ventiquattro ore al giorno e sette giorni su sette la disponibilità delle console next-gen sui siti dei principali rivenditori italiani, ossia Amazon.it, Unieuro, Comet, Euronics e GameStop, ai quali va ad aggiungersi per completezza pure Amazon Germania. Si chiama ps5_xbox_alertbot_ita, e può essere seguito a questo indirizzo: mediante una trasmissione in streaming, il bot ci informa costantemente sulla reperibilità non solo di PlayStation 5 (entrambe le edizioni), Xbox Series X e Series S, ma anche delle schede video di ultima generazione di AMD e NVIDIA, che pure risultano essere introvabili al momento. Dategli un'occhiata: se vedete messaggi come "ERROR 404", "ERROR 403", "OUT OF STOCK", significa che i relativi prodotti non sono in magazzino.

Alcune indiscrezioni dei giorni scorsi volevano PlayStation 5 di nuovo disponibile questa settimana, ma le nuove scorte della console next-gen di Sony non si sono ancora palesata da nessuna parte.