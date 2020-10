PS5 e Xbox Series X: la GPU sarà diversa ma il gameplay sarà identico, per Codemasters

Lo sviluppatore capo di DiRT 5, Mike Moreton, spiega dalle colonne di GamingBolt che, in base all'esperienza maturata fino ad oggi dagli autori di Codemasters con le console nextgen, la differenza di potenza tra le GPU di PS5 e Xbox Series X non avrà alcun impatto nel gameplay e nella realizzazione dei giochi.

Riflettendo sul confronto fra le specifiche hardware di PS5 e Xbox Series X, con un focus sulla scheda video delle due piattaforme di prossima generazione di Sony e Microsoft, il rappresentante dei Codies sottolinea come "dal punto di vista dello sviluppo e del gameplay, non c'è davvero nessun impatto (determinato dalla diversa potenza della GPU, ndr). Una maggiore potenza può significare soltanto che abbiamo meno lavoro da svolgere per mettere a punto e ottimizzare un gioco nelle sue fasi finali di sviluppo, tutto qui".

Il discorso di Moreton, naturalmente, non si limita alla differente potenza computazionale tra PS5 e Xbox Series X ma si estende anche a Xbox Series S, con Microsoft che ha più volte ribadito la propria volontà di supportare la "console economica" per tutto il ciclo della prossima generazione.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Xbox Series X ed S usciranno il 10 novembre nei principali mercati videoludici internazionali, Italia inclusa. La strategia commerciale adottata da Sony, invece, prevede un lancio scaglionato tra le diverse regioni, che si concretizzerà nel lancio in Europa di PlayStation 5 per il 19 novembre.