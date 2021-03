PS5 e Xbox Series X: c'è molta differenza tra le CPU? Il parere di Milestone

A ormai alcuni mesi dall'uscita delle due console, continuano a far discutere le differenze hardware che intercorrono tra PlayStation 5 e Xbox Series X. Anche Alex Zucca di Milestone ha voluto dare un personale parere sulle CPU montate dalle piattaforme Sony e Microsoft nel corso di una recente intervista concessa a GamingBolt.

Sia a livello di architettura che di potenza di calcolo i processori delle due console next-gen risultano essere molto vicine: parliamo di una AMD custom Zen 2 con otto core a 3.5GHz e frequenza variabile per PS5, ed una custom AMD Zen 2 con otto core a 3.8GHz (3.66 GHz con multithreading) per Xbox Series X. Dopo aver fatto da collo di bottiglia della scorsa generazione ed aver comportato di fatto l'arrivo delle console mid-gen, le CPU montate da PS5 e Series X permettono ora di raggiungere i tanto agognati 60fps molto più spesso che in passato. Ma quanta differenza c'è tra i componenti delle due piattaforme? Ecco la risposta di Alex Zucca:

"La differenza è così sottile che onestamente non la definirei nemmeno tale. Come al solito, non si tratta sempre e solo di pura potenza da utilizzare, ma di sfruttarla in modo intelligente e ottimizzato. Solo il tempo ci permetterà di capire, in termini di sviluppo, quali vantaggi si possono ottenere da entrambe le CPU: non vediamo davvero l'ora di vedere cosa ci riserverà il nostro radioso futuro".



Nonostante le CPU non si discostino molto fra loro, Sony e Microsoft hanno intrapreso due approcci abbastanza distinti in fase di progettazione: la prima ha puntato forte su alcuni elementi specifici, come ad esempio l'SSD ultraveloce e le peculiarità del controller DualSense, mentre la seconda ha dato vita alla console più potente al mondo dal punto di vista matematico. Come suggerito da Zucca, saranno come sempre gli sviluppatori a fare la differenza negli anni a venire.