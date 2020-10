PS5 e Xbox Series X, un enorme salto grafico in arrivo? Ne parliamo in video!

Nel lungo percorso di avvicinamento al lancio delle console di prossima generazione, si è a lungo discusso di quello che sarà l'apporto dei nuovi hardware allo sviluppo videoludico.

Sul tema, si è espresso in maniera decisamente inequivocabile Randy Pitchford, CEO di Gearbox, che ha paventato il manifestarsi di un enorme salto grafico con PS5 e Xbox Series X, definito dal dirigente come addirittura "il più grande di sempre", comparabile persino al passaggio dal gaming in 2D a quello in 3D. Dichiarazioni di peso, che hanno rapidamente attirato l'attenzione della community videoludica, che non ha potuto non cogliere l'occasione per interrogarsi su quelle che saranno le performance di PlayStation 5 e Xbox Series X.

Pitchford ha specificato che le reali capacità degli hardware non si manifesteranno con tutta probabilità con i titoli di lancio, ma solamente col tempo. Per approfondire queste dichiarazioni e riflettere insieme sul tema, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video dedicato. Dalle parole del CEO di Gearbox a considerazioni legate alle potenzialità mostrate dall'impressionante Tech Demo di presentazione dell'Unreal Engine 5, non ci resta che augurarvi una buona visione! Il filmato, come sempre, è disponibile direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye.