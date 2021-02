PS5 e Xbox Series X: tutte le esclusive in arrivo nel 2021

Sebbene di recente siano stati numerosi i rinvii delle esclusive Sony e Microsoft, nel corso del 2021 sono ancora numerosi i giochi in arrivo sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X.

Nel caso in cui voleste rinfrescarvi la memoria, abbiamo stilato per voi una lista dei giochi in arrivo su entrambe le macchine di nuova generazione e all'interno della quale trovate anche i titoli in arrivo in esclusiva temporale o in esclusiva console, ovvero che approderanno anche su PC.

Ecco l'elenco delle esclusive del 2021:

Esclusive PlayStation 5

Oddworld Soulstorm (6 aprile)

Returnal (30 aprile)

Deathloop (21 maggio)

Ratchet & Clank Rift Apart (11 giugno)

Kena Bridge of Spirit (24 agosto)

Final Fantasy VII Remake Intergrade (10 giugno)

Final Fantasy 16 (non confermato)

Horizon Forbidden West (non confermato)

GhostWire Tokyo

God of War 2 (non confermato)

Goodbye Volcano High

Guilty Gear Strive

Solar Ash

Stray

Esclusive Xbox Series X

The Artful Escape

The Ascent

The Big Con

CrossfireX

Dead Static Drive

Echo Generation

ExoMecha

Exo One

The Gunk

Halo Infinite

Microsoft Flight Simulator (estate 2021)

Scorn

Shredders

Song of Iron

Tunic

Twelve Minutes

Unexplored 2 The Wayfarer's Legacy

Warhammer 40K: Darktide

The Wild at Heart

Vi ricordiamo che risale proprio a questa mattina il rumor secondo il quale Horizon Forbidden West non uscirà nel 2021. Inoltre Sony ha annunciato proprio questa settimana che Gran Turismo 7 è stato rinviato al 2022 mentre non ci sono ancora certezze per quanto riguarda God of War 2 e Final Fantasy 16. A proposito dell'avventura di Kratos, Cory Barlog ha chiarito che God of War Ragnarok uscirà quando sarà pronto.